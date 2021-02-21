زيادة الرحلات الجوية للمطارات السياحية منتصف مارس المقبل

كشفت مصادر مطلعة بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن زيادة الرحلات الجوية السياحية المباشرة وغير المباشرة "الشارتر" الوفادة إلى المطارات ذات المقاصد السياحية بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر، بداية من منتصف شهر مارس المقبل، عقب تلقي السلطات المختصة بوزارة الطيران العديد من الإخطارات من جانب شركات السياحة والطيران الأجنبية المختلفة.وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم ستشهد منتصف الشهر المقبل زيادة في الحركة الركابية والجوية ذات الجنسيات المتعددة والمختلفة، حيث سيتسقبل مطار الغردقة ما يقرب من 53 رحلة جوية قادمة من دولة كازاخستان ومثلها إلى مطار شرم الشيخ الدولي، كما سيستقبل مطار مرسى علم الدولي زيادة في الرحلات القادمة من دول شرق أوروبا.وأشارت المصادر، إلى أن حصول المطارات ذات المقاصد السياحية على شهادة الاعتماد الصحي من جانب المجلس الدول للمطارات خلال الأسابيع الماضية، سيساهم بشكل كبير للغاية في زيادة الحركة الجوية والركابية ذات الجنسيات المتعددة إلى المدن السياحية المصرية خلال الفترة القليلة المقبلة، بالإضافة لتشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وتواصل عمليات التعقيم والتهيم لكافة المنشات وصالات السفر والوصول الدولية والداخلية بتلك المطارات، وفقا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا" ومنظمة الصحة العالمية في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم جراء استمرار وانتشار فيروس كورونا.