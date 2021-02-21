رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نائبة: اعتماد منتدى شباب العالم اعتراف دولي بنجاح التجربة

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:46 م
ميرال الهريدي
ميرال الهريدي
أشرف لاشين
طباعة
قالت ميرال الهريدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار الأمم المتحدة بشأن اعتماد إسهامات منتدى شباب العالم كمنصة دولية لقضايا الشباب خطوة مهمة تؤكد مدى مكانة شباب مصر وأهميته الثقافية والعلمية والتنموية فى دول العالم أجمع، مضيفة أن هذا الاعتماد يعتبر بمثابة اعتراف دولي بنجاح التجربة، وقدرتها على خلق آلية حوار تجمع جيل الشباب.

أضافت الهريدي، فى تصريحات الأحد، لها أن منتدى شباب العالم حقق صدى وحوارًا كبيرًا على المستوى العالمي، مشيرًة إلى أن مصر أرست نموذجًا فريدًا في تخريج طاقات الشباب وتوجيهها للصالح العام، والاعتماد عليهم في معركة البناء.

وأوضحت أن اهتمام مصر والقيادة السياسية بقضية الشباب والتركيز عليها أدى إلى خلق ظهير من الشباب مؤهل ومثقف يعي ويدرك قيمة وطنه، مضيفة أن منتدى شباب العالم يظل منارة للفكر والمعرفة والحوار البناء وتبني قضايا جيل الشباب فى العالم أجمع.

وأشارت إلى أن منتدى شباب العالم أصبح ومصنعًا لتخريج أجيال شبابية وسفراء لنشر السلام والتسامح والفكر البنّاء فى جميع دول العالم حيث يشارك فيه شباب من مختلف الجنسيات.

ووجهت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إتاحة الفرصة للشباب لتقديم أفكارهم وتبنيه لهم فى العمل السياسي من خلال إتاحة الفرصة لهم فى جميع المجالات، حيث إن الشباب أصبح ممثلًا في جميع قطاعات الدولة كافة كالوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، ومنها أيضًا تنسيقية شباب الأحزاب.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

إصابة أحمد مكى بفيروس كورونا

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الرئيس السيسى يوجه ببذل الجهود لتطوير هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

وظائف الأمن السيبراني في بريطانيا تقترب من 50 ألفا

سقوط حطام من طائرة ركاب فوق منطقة سكنية في دنفر الأمريكية

«حلبات التزلج» تزداد شعبية بكندا خلال جائحة كورونا

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
أزمة اتحاد كتّاب مصر
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
المزيد

الثقافة

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)

واسيني الأعرج يناشد المسؤولين إنقاذ المفكر اليمني عبد العزيز المقالح

ختام فعاليات المسرح المتنقل بثقافة بنى سويف

الثلاثاء.. «غيوم فرنسية» فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية