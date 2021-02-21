نائبة: اعتماد منتدى شباب العالم اعتراف دولي بنجاح التجربة

قالت ميرال الهريدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن قرار الأمم المتحدة بشأن اعتماد إسهامات منتدى شباب العالم كمنصة دولية لقضايا الشباب خطوة مهمة تؤكد مدى مكانة شباب مصر وأهميته الثقافية والعلمية والتنموية فى دول العالم أجمع، مضيفة أن هذا الاعتماد يعتبر بمثابة اعتراف دولي بنجاح التجربة، وقدرتها على خلق آلية حوار تجمع جيل الشباب.أضافت الهريدي، فى تصريحات الأحد، لها أن منتدى شباب العالم حقق صدى وحوارًا كبيرًا على المستوى العالمي، مشيرًة إلى أن مصر أرست نموذجًا فريدًا في تخريج طاقات الشباب وتوجيهها للصالح العام، والاعتماد عليهم في معركة البناء.وأوضحت أن اهتمام مصر والقيادة السياسية بقضية الشباب والتركيز عليها أدى إلى خلق ظهير من الشباب مؤهل ومثقف يعي ويدرك قيمة وطنه، مضيفة أن منتدى شباب العالم يظل منارة للفكر والمعرفة والحوار البناء وتبني قضايا جيل الشباب فى العالم أجمع.وأشارت إلى أن منتدى شباب العالم أصبح ومصنعًا لتخريج أجيال شبابية وسفراء لنشر السلام والتسامح والفكر البنّاء فى جميع دول العالم حيث يشارك فيه شباب من مختلف الجنسيات.ووجهت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على إتاحة الفرصة للشباب لتقديم أفكارهم وتبنيه لهم فى العمل السياسي من خلال إتاحة الفرصة لهم فى جميع المجالات، حيث إن الشباب أصبح ممثلًا في جميع قطاعات الدولة كافة كالوزارات والهيئات الحكومية والمحافظات، ومنها أيضًا تنسيقية شباب الأحزاب.