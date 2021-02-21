العراق: فرض غرامات على المخالفين للشروط الوقائية

أعلن وزير الصحة والبيئة العراقي حسن التميمي، اليوم الأحد، عن بدء الفرق الصحية، غدا الاثنين، فرض غرامات على المخالفين للشروط الوقائية.وقال التميمي، في مؤتمر صحفي أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية: "إن هناك زيادة فى نسبة التزام المواطنين بارتداء الكمامة"، مؤكدا تسجيل زيادة بعدد الدخول للمستشفيات والمرضى الذين يتلقون العلاج بعد دخول السلالة الجديدة.وأضاف التميمي أن الزيادة المسجلة تنذر بالخطر، مشيرا إلى أن الفرق الصحية ستبدأ يوم غد بتطبيق تعليمات اللجنة العليا بفرض الغرامات على المخالفين.وتابع أن الزيادة في الإصابات ستؤدي إلى مشكلات كبيرة في النظام الصحي العراقي، مبينا أن الوزارة تمتلك الإمكانيات والقدرة على عمليات التشخيص وتوفير العلاج، وقال إن لدينا 316 حالة حرجة مصابة ب‍فيروس كورونا.