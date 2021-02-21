مصر تُطالب إسرائيل بتقديم تنازلات إلى غزة لإتمام صفقة «تبادل الأسرى»

تبذل مصر جهودًا لإتمام صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في إطار تحركاتها لرفع الحصار عن قطاع غزة المحاصر، ومنع أي تصعيدات عسكرية ضده.وطالبت مصر تل أبيب بتقديم تنازلات إلى القطاع المحاصر في هذا الشأن، فيما تشير التقديرات إلى أن الاتفاق قد يكون على النحو الذي تمت به صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وسوريا، حسبما نشرت صحيفة «يسرائيل هيوم» الإسرائيلية.وتحتجز «حماس» أربعة جنود إسرائيليين لديها فيما تحاول تل أبيب أن تكون الصفقة دون الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين لديها، أو أن تكون بناءً على تسهيلات إنسانية واقتصادية للقطاع.وتأتي التقارير الإسرائيلية بالتزامن مع الزيارة التي يجريها طارق الملا وزير البترول إلى تل أبيب وفلسطين، وبدأت اليوم الأحد، ويلتقي خلالها العديد من المسئولين في الجانبين، لمناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها منتدى غاز شرق المتوسط، والتنقيب.ومن المقرر أن يجري الملا زيارة إلى حقل ليفاثان الإسرائيلي، ويجتمع ببنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وجابي أشكنازي وزير خارجيته، ويوفال شتاينتس وزير الطاقة هناك.وقال بيني جانتس وزير الجيش الإسرائيلي، منذ يومين، إن هناك وساطة مصرية لعقد صفقة تبادل أسرى مع حماس.