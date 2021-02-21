«محلية النواب» تناشد الرئيس تعميم تطوير القرى في المناطق العشوائية

ناشد السيد شمس الدين، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الرئيس بعد الفتاح السيسي، بالعمل على أن يشمل مشروع تطوير الريف كل المناطق بالجمهورية خاصة العشوائية بمختلف المناطق، مشيرًا إلى التحول الرائع للقرى التي نفذ فيها المشروع.وأكد شمس الدين في تصريحات لـ"الدستور"، أن تنفيذ مشروع تطوير الريف المصري والذي من المقرر أن يقوم بتطوير القرى البالغ عددها 4741 وتوابعها (30888) عزبة وكفرا ونجعا على عدة مراحل، يؤكد رغبة لدى القيادة السياسية بتحسين أوضاع المواطن المصري.