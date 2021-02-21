«علمية كورونا»: نشر نتائج دراساتنا لمكافحة الفيروس في المجلات العالمية

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إنه تم نشر نتائج الدراسات والأبحاث العلمية الخاصة بنتائج بروتوكولات التشخيص والعلاج المصرية في كبرى المجلات العلمية الدولية، موضحًا أن وزارة الصحة والسكان قادت مصر خلال جائحة فيروس كورونا على مستوى بروتوكولات العلاج والأبحاث العلمية، كما تم تدريب الأطباء بوزارة الصحة والجامعات المصرية على طرق تطبيق البروتوكولات.وأضاف حسني أن مصر شهدت وضعا غير مسبوق في الدول العربية من خلال تشكيل اللجنة العلمية، ووضع بروتوكولات موحدة وبتوقيتات زمنية محددة لعلاج فيروس كورونا المستجد، وتطبيقها بجميع مستشفيات مصر.