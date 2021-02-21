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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الثلاثاء.. «غيوم فرنسية» فى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:40 م
غيوم فرنسية
غيوم فرنسية
حسين عبد الرحيم
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ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يوم الثلاثاء 23 من فبراير 2021م الساعة السادسة مساءً ندوة أون لاين لمناقشة رواية (غيوم فرنسية) للكاتبة المصرية ضحى عاصي يناقشها الناقد العراقي د.ثائر العذارى والناقدة المغربية د.كريمة بوحسون، ويدير اللقاء الأديب منير عتيبة مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.

وصرح عتيبة بأن الندوة تنظم بالتعاون بين 3 مختبرات هى مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، ومختبر السرديات بكلية التربية للعلوم الإنسانية بجامعة واسط في مدينة الكوت الذي يديره د. ثائر العذاري، ومختبر السرد والأشكال الثقافية والتخييلية كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال برئاسة د.عبد الرحمن غانمي.

وأضاف أن (رواية غيوم فرنسية وصلت إلى القائمة القصيرة في مسابقة جائزة ساويرس المنتظر إعلان نتيجتها النهائية في أبريل القادم.

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