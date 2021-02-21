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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحكم على 9 متهمين في «خلية داعش عين شمس» 29 مارس

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:39 م
المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد
عادل عبد العال
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حجزت الدائرة الخامسة إرهاب، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم، والدكتور علي عمارة، اليوم الأحد، محاكمة 9 متهمين، لاتهامهم بالانضمام وتأسيس خلية تتبع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة عين شمس، والمعروفة بخلية داعش عين شمس لجلسة 29 مارس للحكم.

ووجهت المحكمة للمتهمين في القضية رقم رقمها 2609 جنايات أمن دولة عين شمس، والمقيدة برقم 137 لسنة 2020 جنايات أمن دولة، انه خلال الفترة من مطلع عام 2017، وحتى 27 مايو من عام 2017، أسس المتهمين الأول والثاني تأسيس جماعة إرهابية، الغرض منها الاخال بالنظام وعمل خلايا عنقودية تتبع تنظم داعش الإرهابي.

كما وجه للمتهمين الاعتداء على الشرطة واستحلال دماء المسيحين واأوالهم وممتلكاتهم، ووجه للمتهمين من الـ 3 وحتى التاسع الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي الأول والمتهم الثامن تدريبات عسكرية والتحقا بمعسكرات تدريبية تتبع لتنظيم داعش في دولة سوريا.

ووجه للمتهمين من الثاني وحتى التاسع جمع معلومات عن عدد من الضباط المتخصصين بتنفيذ أحكام قانون مكافحة الإرهاب وإلحاق الأذى بهم، وقاموا بأعمال تحضيرية لارتكاب جريمة إرهابية بأن جمعوا معلومات عن عدد من الضباط من أفراد القوات المسلحة والشرطة، ودار عبادة للمسيحيين تمهيدا لاستهدافهم.

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