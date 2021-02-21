عضو «إسكان النواب»: تطوير الريف يجعل القرى على أعلى مستوى

قال رفعت شكيب، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع تطوير الريف الذي أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن مبادرة "حياة كريمة"، سيجعل القرى على أعلى مستوى من خدمات الصرف والبيئة والصحة والطرق، ما سيسهم في إحداث نقلة نوعية للقرى.وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، إلى أن الدولة وفرت الميزانية اللازمة لتنفيذ المشروع ما يعكس رغبة سياسية للنهوض بحياة المواطنين، خاصة وأن أبناء الريف عانوا لعقود من الإهمال والتهميش ونقص الخدمات وهو بمثابة طوق نجاة لهم لينعمون بحياة كريمة.