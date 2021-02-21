وزيرة الصحة: تسلم دفعة جديدة من لقاح «سينوفارم» لكورونا خلال ساعات

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسلم الوزارة دفعة جديدة من لقاح "سينوفارم" المضاد لفيروس كورونا خلال ساعات، لافتة إلى أن مصر أول دولة في إفريقيا تحصل على اللقاحات وتبدأ تطعيم الأطقم الطبية.وأكدت زايد، في بيان، أن جميع اللقاحات التي يتم الحصول عليها تمنح موافقة استخدام طوارئ من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فاعلية اللقاحات ومأمونيتها.وأوضحت، أن مصر تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا المستجد، موضحة أن مصر بصدد تسلم 8.6 مليون جرعة من لقاحات "أسترازينيكا" من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف "GAVI"، وسيتم استقبال باقي الجرعات على مدار العام الحالي.