مجلس كنيسة العذراء بسوهاج يزور الأنبا توما حبيب

زار المجلس الرعوي لكنيسة السيدة العذراء، بقرية الشيخ زين الدين والسوالم، وبعض من أبناء الرعية، بالإضافة إلى الآباء الكهنة، وهم الأب فريد فايز، والأب ويلسن من رهبنة الآباء الافريكان، صاحب النيافة الأنبا توما حليم، مطران ايبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك.قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك أتى لتقديم التهنئة لنيافة المطران بمناسبة سيامته الأسقفية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن الأنبا توما حليم رحب بهم وتعرف عليهم، ووعد بزيارة رعوية لأبناء الكنيسة.