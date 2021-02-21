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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«التجمع»: تطوير الريف يحل أزمة الهجرة للمدن

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:35 م
التجمع
التجمع
سعيدة عامر
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قال عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب التجمع، إن مشروع تطوير الريف الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يبدأ بـ1500 قرية كمرحلة أولى بتكلفة تقدر بـ500 مليار جنيه وحصر احتياجات القرى من خدمات، لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية ضمن مبادرة "حياة كريمة" سيحسن من حياة المواطنين بتوفير كافة الخدمات والاحتياجات.

وأشار عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن القرى كانت مهمشة ومحرومة من الخدمات لذلك كانت تنتشر الهجرات من الريف للمدن بهدف العمل والقرب من الخدمات، ما زاد من تضخم المدن وانتشار المناطق العشوائية، مشددًا على أن تطوير الريف سيحد من أزمة الهجرة من الريف وسيجعل القرى جاذبة لأبنائها وليست طاردة، كما سيجعل الريف مجتمعات منظمة وحضارية.


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