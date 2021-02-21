خلال لقائه رئيس نادي القضاة.. عبدالرزاق يؤكد دعم «الشيوخ» للقضاء

أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبدالرازق، استعداد المجلس التام لدعم القضاء المصري وكل ما من شأنه المساهمة في رفعة شأن القضاء، مثمنا دور نادي القضاة الذي وصفه بـ"بيت القضاة الكبير".جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الأحد، وفد رفيع المستوى من نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، وبحضور المستشار حازم أبوسديرة، أمين صندوق نادى القضاة، والمستشار محمود عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ.وأعرب عبد الرازق، عن سعادته البالغة بالزيارة الكريمة لنادي القضاة والذي وصفته بـ"سند القضاة"، إذ يمثل تاريخا عريقا ورمزًا لقضاء مصر الشامخ.وقال رئيس مجلس الشيوخ، إنه مهما تحدث عن مدى الاعتزاز بدور نادي القضاة المنشود دائما لإعلاء شأن السلطة القضائية والتعبير عما يجول في أرجائها، فهو شهادة مجروحة، لا سيما وانتمائه لهذه المهنة المقدسة التي شرفت دائما بانتمائي لها.وشدد عبد الرازق، على أن المجلس لا يألوا جهدا في تقديم كل ما هو ممكن لدعم القضاء المصري، معربًا عن اعتزازه وشكره على الزيارة.وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس الشيوخ أن يوفق نادي القضاة ومجلس إدارته في رسالتهم، قائلًا: "لست وحدي من يتمنى لهم النجاح في مهمتهم، فكل من ينتمي للأسرة القضائية، يتمنى أن يكونوا على قدر المسئولية المعلقة على أعناقهم".