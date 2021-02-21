الأنبا باخوم: الكنيسة اللاتينية ستحتفل بالقيامة قبل القبطية بشهر

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه سوف يتم الاحتفال بعيد القيامة في الكنيسة اللاتينية هذا العام، بفارق شهر كامل عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، أنه سوف يقع عيد القيامة للكنيسة اللاتينية يوم 4 أبريل، أما عن الكنيسة القبطية الكاثوليكية فسوف يتم الاحتفال بعيد القيامة يوم 2 مايو.يشار الى أنه يدبر شؤون الكنيسة اللاتينية بمصر الأنبا كلاوديو لوراتي الكومبونياني، مطران اللاتين الجديد.