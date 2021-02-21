«غالية بن علي» توثق رحلتها بالقطار إلى سوهاج: من أفضل رحلاتي

أشادت الفنانة التونسية غالية بن علي، بالخدمة المقدمة في القطارات المصرية، عقب استقلالها اليوم القطار من القاهرة وحتى سوهاج.ونشرت بن علي، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "في 21-2-2019 كنت في قطار يربط بين العاصمة نيو دلهي ومدينة دجايبور والمسافة بينهما 6 ساعات، وبالصدفة البحتة اليوم 21-2-2021 وجدتني في قطار يربط بين العاصمة القاهرة ومدينة طما-سوهاج، في رحلة مدتها 6 ساعات لزيارة صديقي وكاتب أغنية (صاحب آمن بي) من الألبوم (فيلم مصري)، وربما تأخذني الرحلة حتى أسوان مرورا بالأقصر وفي وقت قصير جدا، قبل عودتي إلى بروكسيل وما أجمل هذا القطار".وأضافت بن علي: "السفر بالقطار من أفضل الرحلات بالنسبة لي، فيهيئ لك أنه يا دوب أسرع من أفكارك الصباحية قبل القهوة، كم يشبه خط الصعيد جنوب تونس وكم تونست بمصر".