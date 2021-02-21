في بازليك العذراء.. الجالية اللاتينية تبدأ صلوات «درب الصليب»

قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن الجالية اللاتينية بدأت صلوات درب الصليب، وذلك ببازليك العذراء سيدة السلام الكاثوليك بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سوف تقام الصلوات كل جمعة بالكنيسة الساعة السادسة والنصف مساء.وتستعد الكنيسة القبطية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من غدًا 22 فبراير.