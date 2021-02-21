المركزي النيجيري: تراجع اقتراض البنوك المحلية بنسبة 98%

أعلن البنك المركزي النيجيري أن اقتراض البنوك المحلية من مرفق الاقتراض الدائم التابع له انخفض بنسبة 98% على أساس سنوي ليستقر عند 95ر15 مليار نيرة نيجيري في نوفمبر 2020 بعد أن كان 44ر662 مليار نيرة في الفترة ذاتها من عام 2019، مما يعكس زيادة السيولة المالية في النظام المصرفي برمته (الدولار الأمريكي= 381.00 نيرة نيجيرية).ونتيجة لذلك، انخفضت أرباح فوائد البنك المركزي من مرفق الاقتراض الدائم بشكل حاد بنسبة 75.6% لتصل إلى 90 مليون نيرة في نوفمبر 2020 مقارنة بـ 370 مليون نيرة في نوفمبر 2019، وفقا لتقرير للمركزي النيجيري نشر اليوم.من ناحية أخرى، نمت ودائع البنوك في مرفق الإيداع الدائم على أساس سنوي بنسبة 64% لتصل إلى 726.98 مليار نيرة في نوفمبر 2020 من 443.63 مليار في نوفمبر 2019.كان محافظ البنك المركزي جودوين إيمفييل قد صرح في وقت سابق بأن التضخم في بلاده، أكبر دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان، والذي بلغ 14.2% في أكتوبر الماضي، سوف يبدأ في الاعتدال بحلول النصف الأول من عام 2021، حيث يتم بذل جهود لتمكين زراعة وإنتاج مواد أساسية خلال موسم الجفاف.