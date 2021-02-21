إثر مشادة كلامية.. السجن المؤبد لعامل قتل جاره

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة عامل مصنوعات جلدية قتل جاره بالسجن المؤبد، صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى كمال.وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "ح. م"، عامل مصنوعات جلدية، بقتل المجني عليه "م. ف" عمدًا بغير سبق إصرار ولا ترصد، بأنه وعلى أثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهما تحصل على سلاحين أبيضين «سكين»، دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية، وقصد الحانوت محل عمل المجني عليه وما أن أبصره فبسط يده لقتله وما بسط الأخير يده لردعه فأشهر في مواجهته السلاح الأبيض السابق البيان، وعاجله بطعنة في صدره قاصدا من ذلك قتله، فأحدث ما به من إصابات تأيدت طبيا بالأوراق والتي أودت بحياته.‎