رئيس نادي القضاة: المصريون يضعون آمالا عريضة على مجلس الشيوخ

قال المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي قضاة مصر، إن الشعب المصري يضع آمال عريضة على مجلس الشيوخ ودوره الوطني، كما أن أسرة القضاء المصري تضع ذات الأمال على المجلس، ونرجوا من الله أن يكون على قدر أمال الشعب المصري.جاء ذلك خلال استقبال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لرئيس نادي القضاة والوفد المرافق له من أعضاء مجلس إدارة النادي.وأضاف عبدالمحسن، أن اختيار عبدالرازق لهذا المنصب الرفيع لقي ارتياحا كبيرا لدى جموع القضاه، متمنيا أن يكون هناك تعاون على أعلى مستوى بين النادي وجموع القضاة من جهة وبين مجلس الشيوخ برئاسة القامة القضائية ممثلة في المستشار عبدالرازق من جهة أخرى، لصالح المواطن والقضاء المصري.