مطران الأقباط الكاثوليك بسوهاج يلتقى بكشافة المطرانية

التقى صاحب النيافة الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، بكشافة المطرانية، وذلك بمقر مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه شارك في اللقاء القمص أنطونيوس سبع الليل، مسئول النشاط، وراعي كاتدرائية يسوع الملك بطهطا.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ألقى نيافة الأنبا توما كلمة تحفيزية تشجيعية لشباب الكشافة، كما تضمن اليوم أيضًا تعرف نيافته على النشاط.