«الكاثوليكية» تضع الخطوط العريضة لمنهج التعليم المسيحي الموحد

قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللجنة البطريركية للتعليم المسيحي برئاسة صاحب النيافة الأنبا دانيال لطفي مطران الإسماعيلية، والأمين العام الأب يوحنا بخيت تجتمع في أسيوط مع ٧٠ خادمًا من خدام الكنائس من إيبارشيات مختلفة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك لوضع الخطوط العريضة لمنهج التعليم المسيحي الموحد.وتستعد الكنيسة القبطية لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من غد 22 فبراير.