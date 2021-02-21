الانبا كريكور: المسيح أقر شريعة المسيحية في عظته على الجبل

قال المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، أن عظة السيد المسيح على الجبل، دُعيت بحق شرعة الدين المسيحي، وقد حرص فيها السيد المسيح على التأكيد أنه ما أتى لينقض الشريعة بل ليكمَلها.وأضاف أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك، في تصريحات له: " هذا ما يجب أن نتأمله ونفهمه ونعيشه موضحا أن السيد المسيح أتمَ الناموس ودعا الناس إلى إتمامه، واليوم يدعونا نحن ابناء هذا العصر إلى العمل به وإتمامه، ولكنه تخطَى في الوقت عينه الحرف منه إلى الروح، فكانت الشريعة معه وبتعاليمه لا حرفًا يُميت بل روحًا يُحيي ".وتستعد الكنيسة القبطية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من غدًا 22 فبراير.