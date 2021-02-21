الأنبا باخوم يهنئ الأقباط بحلول صوم نينوى (فيديو)
الأحد 21/فبراير/2021 - 02:22 م
جرجس صفوتطباعة
هنأ الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، الأقباط عمومًا في مصر بمناسبة بدء صوم أهل نينوى المعروف باسم صوم يونان النبي.
وأطلق الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، تهنئته في هيئة كلمة مُصورة في صيغة الفيديو، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتستعد الكنيسة القبطية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من غدًا 22 فبراير. اضغط
وأطلق الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، تهنئته في هيئة كلمة مُصورة في صيغة الفيديو، عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وتستعد الكنيسة القبطية، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى، والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من غدًا 22 فبراير. اضغط