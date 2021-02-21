«حديقة الحيوان» تنفى الإغلاق خلال الطقس السيئ: ساعتين فقط

نفى الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، ما أشيع عن إغلاق الحديقة خلال فترة الطقس السيئ.وأكد رجائي، في تصريحات لـ"الدستور، أنه تم إغلاقها لمدة ساعتين فقط آخر النهار في أول أيام الطقس لعدم وجود زائرين، مؤكدا إتاحة الحديقة أمام الجمهور من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.وقال رجائي، إن رسوم الحديقة كما هي 5 جنيهات للمصريين و20 جنيها للأجانب، وأن التطوير مستمر في الحديقة وستتم إضافة حيوانات جديدة.