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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

بمشاركة مصر.. انطلاق معرضي «آيدكس« و«نافدكس» 2021 في أبوظبي

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:14 م
آيدكس ونافدكس
آيدكس ونافدكس
وسام عطية
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افادت وكاله السعودية للانباء منذ قليل عن اطلاق فعاليات الدورة الـ 15 من معرضي "آيدكس" و"نافدكس" 2021 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، والتي تقام على هامش مؤتمر الدفاع الدولي بمشاركة عدد من الدول والشركات.

وتشارك وزارة الإنتاج الحربي فى الجناح المصرى بالمعرض لعرض منتجاتها من الأسلحة والذخائر والمعدات الدفاعية والتى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي،، وتعد هذه هي المشاركة الثالثة على التوالى للوزارة، حيث شاركت فى معرض الدفاع الدولي "IDEX 2017 " IDEX 2019".

وتشارك المملكة العربية السعودية في معرض الدفاع الدولي "آيدكس" بجناح يحمل شعار "استثمر في السعودية"، ويضم الجناح الذي تقودة وتنظمه الهيئة العامة للصناعات العسكرية عددًا من كبرى المؤسسات والشركات الوطنية السعودية المتخصصة في مجال الصناعات الدفاعية والأمنية بمشاركة وزارة الاسثمار.

ويستعرض معرضا "آيدكس" و"نافدكس" 2021 اللذان يستمران حتى 25 فبراير الجاري أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة بجانب تسليط الضوء على تطور قطاع الصناعات الدفاعية الوطنية في الدولة وكذلك عقد شراكات استراتيجية بين مختلف الجهات المشاركة وكبريات الشركات العالمية المتخصصة في هذه القطاعات.

وتتيح الدورة الحالية من المعرضين للمشاركين والزوار فرصة فريدة للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه قطاعات الدفاع والأمن العالمية من تكنولوجيا ومعدات مبتكرة للمساهمة في تحقيق السلام العالمي في ظل مشاركة وطنية فاعلة أثبتت قدرتها على المنافسة الدولية بقطاعات الدفاع والأمن من حيث الابتكار والإنتاجية والمعدات والكوادر البشرية المتميزة.

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