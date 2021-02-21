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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون من شركات عالمية بأبوظبي

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:11 م
المهندس محمد أحمد
المهندس محمد أحمد مرسي
إيمان ماهر
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شارك المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، في فعاليات افتتاح معرض الدفاع الدولي "IDEX 2021" والمقام بمدينة أبوظبي الإماراتية خلال الفترة من 21 إلى 25 فبراير الجاري، وعكس الافتتاح التنظيم الفريد والمتميز للمعرض مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لضمان صحة وسلامة المشاركين، كما عكس افتتاح المعرض التقدم الهائل الذى وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التصنيع العسكري بالاستعانة بأحدث التكنولوجيات المتطورة.

وخلال فعاليات اليوم الأول من المعرض، أجرى مرسي بجولة بالمعرض تفقد خلالها عدد من أجنحة الدول المشاركة من مختلف الدول، حيث قام بالاطلاع على المنتجات والمعدات العسكرية المعروضة، في إطار المشاركة الثالثة على التوالي لوزارة الإنتاج الحربي في المعرض، حيث كان للوزارة مشاركة متميزة في نسختيّ عام 2017 و2019، كما التقى طارق نوبار، ممثل شركة "Rolls Royce"، و"Mile Pejcic" ممثل شركة "TRB" بالبوسنة والهرسك والتي تعمل في مجال الأسلحة الصغيرة والطابات والقنابل 40 مم.

كما استقبل وزير الإنتاج الحربي جون مارك بيدان، رئيس شركة "تاليس" الدولية بالشرق الأوسط العاملة في مجال تصنيع أجهزة الاتصال ذات التكنولوجيا العالمية داخل جناح "الإنتاج الحربي" بالمعرض.

جدير بالذكر أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك في الجناح المصري بمعرض "IDEX 2021" من خلال منتجاتها العسكرية المختلفة من أسلحة وذخائر ومعدات والتى تقوم بتصنيعها شركات الإنتاج الحربي بأعلى دقة وكفاءة.

وإلى جانب زيارة مرسي للأجنحة المختلفة بالمعرض، من المقرر أن يلتقي خلال أيام المعرض عدد من القيادات العسكرية حول العالم ورؤساء عدد من الشركات المشاركة فى "IDEX 2021" الذي يمثل فرصة هامة لوزارة الإنتاج الحربي لعقد شراكات إستراتيجية وفتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون العسكري الدولي مع كبرى الشركات الإقليمية والعالمية في مجال الأنظمة الدفاعية المتطورة، من خلال عرض إمكانيات شركات ووحدات الإنتاج الحربي التصنيعية والتكنولوجية والفنية في مجال التصنيع العسكري إلى جانب الاطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في المعرض من تكنولوجيات حديثة في مجال أنظمة التسليح والدفاع، كما سيتم دعوة الشركات إلى المشاركة بالمعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2021" المقرر إقامته في مصر نهاية العام الجاري، بعد النجاح الذي حققه في دورة عام 2018.

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