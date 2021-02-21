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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:16 م
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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رغم تأجيل معرض القاهرة الدولي للكتاب٬ إلى شهر يونيو القادم٬ إلا أن دور النشر تشهد حركة نشاط ملحوظة٬ تترجم في عشرات العناوين الجديدة التي تطرحها المطابع.

وظهرت إصدارات جديدة طرحتها دور النشر المصرية وإن كانت ليست بمعدل النشر الطبيعي والمعتاد لهذه الدور٬ إلا أنها استطاعت أن تتحدى الوباء الغامض وتنجز العديد من تعهداتها لتظهر لنا عشرات من الإصدارات الجديدة والعناوين الطازجة لعدد من دور النشر٬ ومن بينها منشورات إيبيدي نرصدها إليكم في هذا التقرير.

تطرح الدار خلال أيام عدد من العناوين وهي: "تسكّع على أرصفة باريس" للكاتب عادل الميري. والكتاب ينتمي لأدب الرحلات٬ والذي سبق للميري أن صدر له كتابان منها وهما: "تسكّع" وقد صدر 2008 عن دار آفاق، والثاني بعنوان "تأملات جوّال" وقد صدر عن مركز الحضارة العربية سنة 2006.

فصول الكتاب تتحدّث، عن طلبة الدراسات الصيفية المكثّفة في السوربون، وجمهور برامج نادي السينما (السينماتيك)، وراقصات النوادي الليلية في المولان روج، ومغامرات الليل في غابة بولونيا، واحتفالات الشوارع في العيد القومي، ومهرجانات الموسيقى في حدائق لوكسومبورج، وحادثة مقتل الأميرة ديانا في نفق ألما Alma.

ــ رواية "إلا أنت" من تأليف محمد الناغي
لا شك أن المرأة هي مرآة المجتمع. في هذه الرواية يرسم محمد الناغي صورًا لامرأتين مختلفتين جد الاختلاف، كلتاهما تمثلان أوجهً للمجتمع المصري قبل ثورة 25 يناير المجيدة. العمل شهادة على الحياة داخل السجون وخارجها في مصر قبل الثورة. نساء الرواية غاية وسبب، حيث تتشابك حياتهن ليوجهن الرجال من حولهن بشكل غير مباشر، بما يؤثر على الجميع في نهاية المطاف.

ــ رواية "خطايا منسية" من تأليف أمنية الموجي
في لعبة الشطرنج الحياة، هل نحن اللاعبون أم أننا مجرد بيادق؟ تناقش الكاتبة المصرية أمنية الموجي في محاولتها الأولى للكتابة قضية المصير الخالدة من خلال قصة حب قاسية مليئة بالمصاعب والتلاعب، والتي تؤثر على ماضي وحاضر ومستقبل لاعبيها. هل سيأتي الماضي ليطارد المستقبل، أم يمكن أن نعفو عن ما مضى.

ــ رواية "ريجاتوني" لــ نهال علام
رواية عن الحب والتفاني. حيث تتناول الكاتبة نهال علام العلاقات بشكل جديد، تأخذنا الرواية إلى مدينة الحب نفسها - باريس - وعدة أماكن أخرى. بينما يلعب الطعام أيضًا دورًا مهمًا في القصة وتطور الأحداث، أليس هذا هو الذي يحدث دائمًا؟! إنها رواية مليئة بالمشاعر والرومانسية.

ــ رواية "جنازة السيد الوالد" لــ محمد لخديم
تدور الرواية حول مفهوم الخسارة والموت من خلال البطل الذي يرافق والده في المستشفى عندما يجتاح وباء كورونا المدن المغربية، حيث نرى الموت والحياة في عيون المرضى المحتجزين بانتظار مصيرهم المحتوم.

ــ رواية "متاهة العابد" من تأليف محمد يوسف الغرباوي
قصة الإنسان في كل زمان ومكان في بحثه عن حقيقة ذاته وصراعه مع نقائصه ووساوس النفس خلال رحلة العمر الطويلة.

القصة تجري في عصر قديم غير محدد زمنيا وفي بيئة تجمع بين الصحراء والحضر غير محددة الموقع. لكنها تصلح لكل زمان ومكان. وبعد سنوات من الترحال يدرك "عابد" أن جذوة الكبر التي أوقدها اللعين في نفسه هي من سارت به مبتعدة عن حقيقة ذاته فيقرر العودة من خلال إصلاح كل ما أفسده كبره قبل أن يعود من متاهته إلي نقطة البدء في كهفه.

الرحلة طويلة٬ استمرت أكثر من عشرين عاما وهي مليئة بالحكايات٬ أبطالها شخصيات قابلها عابد في رحلته٬ وكل حكاية منها تستحق الوقوف عندها والتأمل في مضمونها.
6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي
6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي
6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي
6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي
6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي
6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي
6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي
6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي
6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي
6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي
6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي
6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

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