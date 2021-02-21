إرسال عينة من «الاستروكس» ضبطت مع سائق وعاطل للمعمل الكيميائي

أمرت نيابة المرج، اليوم الأحد، بإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة بحوزة سائق وعاطل للمعمل الكيماوي لفحصها وإرسال تقرير عنها.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين "ر. م" سائق، و" أ. ع"، عاطل، عثر بحوزتهم على (كمية من مخدر الإستروكس وزنت 300 جرام، و470 قرص ترامادول مخدر) قبل ترويجها بمنطقة المرج.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج، من ضبط سائق وعاطل وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة قبل ترويجها بدائرة القسم، وتم اقتيادهما لقسم الشرطة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.