الكنيسة الكلدانية فى مصر تحتفل بعيد القديسين فراشيسكو وجاسنتا

احتفل الأب بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان ورئيس الطائفة بمصر بالقداس الإلهي، بمناسبة عيد القديسين فرانشيسكو وجاسنتا.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن ذلك بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما بمصر الجديدة، وذلك شارك بمشاركة الأب مايكل سليم الفرنسسكاني.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التماثيل الموجودة بالكنيسة تم إرسالها من مزار العذراء سيدة فاتيما في البرتغال.