غدًا.. مصطفى حجاج ضيف إذاعة إينرجي مع منة عامر

يحل النجم مصطفى حجاج ضيفًا على برنامج "عيشها بانرجي" مع وائل منصور ومنة عامر على إذاعة إينرجي في الخامسة من مساء غدٍ ويكشف حجاج خلال الحلقة تفاصيل مشروعين فنيين جديدين سيقدمهم خلال العام الجاري.وينتظر أن يقدم حجاج خلال الحلقة مجموعة من أجمل أغانيه خاصة بعد نجاح أغنيته "أبويا قالي زمان" مع المطرب الشعبي رضا البحراوي والتي تم تصويرها في أحد الأحياء الشعبية في القاهرة.وقدم مصطفي حجاج مؤخرًا أغنية "أبويا قالي زمان"، الذي تعاون فيها مع المطرب الشعبي رضا البحراوي والتي تم تصويرها في أحد الأحياء الشعبية بالقاهرة وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ويستعد حجاج لمشروعين فنيين جديدين مع المنتج هاني محروس خلال الفترة المقبلة.