محافظ دمياط تستقبل مدير جمعية المحاربين القدماء

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منذ قليل، بمكتبها بديوان عام المحافظة، اللواء أركان حرب باسم عزت علام مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بحضور اللواء حسام بدرة نائب مدير أمن دمياط والعقيد سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة.وتأتى هذه الزيارة على هامش الاحتفال السنوى الذى تنظمه الجمعية، لتكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية من أبناء محافظة دمياط، والمقرر إقامته بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.وقد رحبت "المحافظ" بمدير الجمعية على أرض المحافظة، مؤكدة أن تكريم الشهداء ومصابى العمليات الحربية يعكس اعتزاز الوطن بأبنائه ويجسد أسمى معانى الروح الوطنية تخليدًا لذكراهم، مشيدة بالدور الذى تقوم به القوات المسلحة لتقديم كافة أوجه الدعم للشهداء والمصابين الذين ضحوا من أجل الدفاع عن تراب هذا الوطن.وقد استعرضت "محافظ دمياط" مع مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، آليات تحقيق التعاون المشترك لرعاية أسر الشهداء وأبطال الحروب، إذ ذكر اللواء باسم علام حرص الجمعية على تقديم الدعم الكامل لهم عرفانًا بما قدموه من بطولات وتضحيات.