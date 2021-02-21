السكة الحديد تواصل تعقيم القطارات والمحطات (صور)

أعلنت وزارة النقل اليوم، عن مواصلة هيئة السكك الحديدية اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، حيث تواصل أعمال تطهير وتعقيم قطارات ومحطات السكك الحديدية بشكل دوري ومستمر.وأكدت وزارة النقل، في بيان لها، إن هيئة السكة الحديد تتابع تعقيم القطارات وكذلك المحطات وذلك من أجل الوقاية من فيروس كورونا.