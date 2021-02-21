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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الآثار القانونية لفيروس كورونا» أحدث إصدارات هيئة الكتاب

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:36 م
كتاب الآثار القانونية
كتاب الآثار القانونية لفيروس كورونا
جمال عاشور
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صدر مؤخرًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة د. هيثم الحاج علي، ضمن موسوعة الثقافة القانونية، كتاب بعنوان «الآثار القانونية لفيروس كورونا بين الواقع والمأمول» للدكتور علاء حسين مطلق التميمى.

يتضمن الكتاب دراسة تحليلية للآثار القانونية لتداعيات فيروس كورونا سواء أكانت تداعيات قانونية أم أمنية أم اقتصادية الغرض منها زيادة الثقافة القانونية للمواطن العربى. وكذلك تحليل التداعيات الناتجة عن جائحة "كوفيد ١٩" وتأثيرها فى الواقع العربى.

ينقسم الكتاب إلى بابين يسبقهما فصل تمهيدى، الباب الأول بعنوان التداعيات القانونية والأمنية لجائحة "كوفيد ١٩"، والباب الثانى يتناول التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة "كوفيد ١٩".

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