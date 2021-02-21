المبعوث الأممي لليمن يدين قصفا مدفعيا خلف ضحايا في تعز

أدان مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اليوم الأحد الاعتداء الذي وقع يوم أمس على منطقة سكنية في مدينة تعز وسط البلاد.وقال جريفيث، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر":" "أدين اعتداء الأمس على منطقة سكنية في ‎تعز والذي أسفر عن مقتل طفل وجرح آخرين".وأكد جريفيث أن "أطفال ‎اليمن يستحقوا العيش بسلام وأمان"، مشيرا إلى أن "الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ويجب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها".ويوم أمس السبت، أكد سكان محليون مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين في قصف مدفعي شنته جماعة الحوثي على حي الروضة وسط المدينة.وتخضع معظم أجزاء مدينة تعز لسيطرة الجيش الحكومي، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا منذ أكثر من خمس سنوات.