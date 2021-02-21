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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المبعوث الأممي لليمن يدين قصفا مدفعيا خلف ضحايا في تعز

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:02 م
مارتن جريفيث
مارتن جريفيث
وكالات
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أدان مارتن جريفيث، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن اليوم الأحد الاعتداء الذي وقع يوم أمس على منطقة سكنية في مدينة تعز وسط البلاد.

وقال جريفيث، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر":" "أدين اعتداء الأمس على منطقة سكنية في ‎تعز والذي أسفر عن مقتل طفل وجرح آخرين".

وأكد جريفيث أن "أطفال ‎اليمن يستحقوا العيش بسلام وأمان"، مشيرا إلى أن "الهجمات على المدنيين انتهاك للقانون الإنساني الدولي، ويجب التحقيق فيها ومحاسبة مرتكبيها".

ويوم أمس السبت، أكد سكان محليون مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين في قصف مدفعي شنته جماعة الحوثي على حي الروضة وسط المدينة.

وتخضع معظم أجزاء مدينة تعز لسيطرة الجيش الحكومي، فيما يسيطر الحوثيون على أطراف المدينة ويفرضون عليها حصارا منذ أكثر من خمس سنوات.

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