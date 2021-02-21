لامتحانات الترم الأول.. «الأرثوذكسية» تعدل موعد مسابقتها البحثية

قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن الكنيسة قررت تعديل مواعيد تسليم المسابقة البحثية المسيحية.وأضاف القس بولس حليم، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه سيتم في 4 أبريل تسليم المسابقة للإدارات التعليمية، وفي 15 أبريل تسليم المسابقة لمديريات التربية والتعليم، وفي 6 مايو تسليم المسابقة للوزارة، وبذلك ستكون هناك فرصة لتوصيل المسابقة للطلاب خلال امتحان الترم الأول.