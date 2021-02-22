حكايات نون النسوة.. كيف تنعم الأنثى بحياتها في صعيد مصر؟

يوم في حياة سيدة بالصعيد



المرأة والزواج.. حكايات ألف ليلة وليلة



عشاء العروسة في الصعيد



هوايات فتيات الصعيد



كافيه بينك للبنات في الأقصر



نخيل وبيوت قديمة وأناس طيبون، كلها أمور تجعلك تتمنى لو أنك ولدت في صعيد مصر، لتنعم بتلك الحياة الهادئة بعيدًا عن صخب الحضر، لكن ما بالك بفتاة رقيقة تحيا في تلك المناطق، بالطبع سيكون لديك شغف كبير لمعرفة كل ما هو قديم وجديد عن تلك الحياة.هل بالفعل تستطيع الفتاة أن تقوم بكم كبير من الواجبات المنزلية المعروفة في آن واحد، وهل من الممكن أن يكون لها هوايتها الخاصة، وهل بالفعل ينطبق عليها مصطلح "بنت بـ 100 راجل"، وكيف تتم طقوس زواجها؟مؤخرًا أثار الإعلامي تامر أمين عاصفة غضب بسبب تصريحاته بأن:"البنات بيتم شحنهم إلى القاهرة ومحافظات تانية عشان يشتغلوا خادمات في البيوت".المرأة لها دورها الكامل في الحياة هناك، فهي البداية لكل شئ كعمل الرجل، وذهاب الأطفال إلى المدرسة، والقيام بالزيارات العائلية، وسنأخذك في جولة لترى ماذا تفعل في منزلها؟البداية تكون من سطوح منزلها، فهو المكان المفضل لديها دائمًا خاصة في تلك الأوقات من فصل الشتاء، وعليه فإنها تقوم مع آذان الفجر من أجل تنظيفه، والاهتمام بطيورها ثم تقوم بعمل بعض العجين من أجل خبز عيش الشمس.تبدأ المرحلة الثانية وهى تناول الفطار مع العائلة في الهواء الطلق الذي يمتزج مع أشعة الشمس، لتكون صورة مثالية تحاكي الجمال الحي على أرض الله.كل أمر له أهميته الخاصة بالنسبة لسيدة تقطن في صعيد مصر، بل تؤمن إيمانا يقينا بأنه يجب أن يؤدى بالطريقة الصحيحة حتى في أبسط الأمر كتنظيف المنزل، الذهاب بالماشية لرعايتها في الغيطان المختلفة، حمل هموم الرجال.هل تعرف أن المرأة تقوم يوميًا لتجد لديها كم كبير من الملابس التي تحتاج إلى عملية غسل ومكواه، وربما تشارك حماتها في الحياة، والقيام ببعض الطقوس العائلية، وعمل ولائم الأفراح لذلك فإن المسئولية تكون مضاعفة، كما أنك ستلاحظ اهتمام الجميع سواء الرجال أو النساء بالأرض خاصة في أوقات الحصاد، فهي الروح التي تنعش أجسادهم.تلعب المرأة دورًا أساسيًا في هذه المرحلة حيث تقوم بمفاتحة والدة العروسة لمعرفة موقفها من العريس، وتسأل الفتاة إن كانت ترغب في الزواج من ذلك الفتى ابن فلان أم لا، فإن كانت تقبل فهي كالعادة تصمت، ولا ترد على أم العريس حتى تتأكد من عفة ابنتها.تقوم أم العريس بتفتيش عروسة ابنها، فتذهب إليها في الصباح لتفطر معها، وحال وصولها تقدم الفتاة لحماتها إفطارًا مكون من بيضتين مسلوقتين ورغيف من خبز القمح، وبعض الملح المخلوط بالفلفل الأسود، ثم تقدم الفتاة بيدها بيضة تلو الأخرى إلى أم العريس، ولا تأكلها مباشرة، بل تديرها في يدها لتعرف من أن عروس ابنها قد انتزعت القشر دون أن تخدش البيضة؟هناك بعض الأمور الأساسية في عشاء أول ليلة تقضيها الفتاة مع عريسها، كطهي الكبدة والحمام، ثم بعد ذلك يمكن إضافة صينية المكرونة الباشميل، والفراخ واللحم المطبوخ، والمحاشي بأنواعها.غالبيتهنّ يعمل بالتطريز، وغيرها من الفنون اليدوية، فهي أكثر الأعمال والهوايات شغفا لدى الأغلبية هناك، ولعل أخميم بمدينة سوهاج خير مثال على ذلك، التي تعلم الفتيات التطريز والنسيج، وهو عبارة عن الغزل بخيط القطن وبواسطة النول.تطور الصعيد بنظرته للمرأة، ففي 2017 استطاعت فتاة أقصرية وهى نور أحمد أن تؤسس بينك"، أول مكان مخصص لاستقبال الفتيات فقط بالأقصر، حيث تقول لـ"الدستور" إن فكرتها جاءت هربًا من تقاليد المجتمع الصعيدي الذي يقيّد المرأة، وحرصًا على الفتيات وربات البيوت حتى لا يتعرضن للإزعاج أو المواقف المحرجة التي تنتج عن المعاكسات من جانب الشباب.