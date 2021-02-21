مصطفى أمين.. حكاية شاب يحول «الخردة» إلى تحف وأنتيكات

حب الشاب الثلاثيني لإعادة تدوير الماكينات وصيانتها منذ الصغر، كانت بداية شغفه بأن يدمج ما بين هوايته ولمسته الفنية في صنع تحف وأنتيكات من الخردة.لم يخطط مصطفى أمين، لهذا، ولم يكن في تفكيره أن يكون أحد فناني الخردة، ولكن الضغط العصبي الذي تعرض له بسبب تدهور أوضاعه الاقتصادية لفترة، كان الدافع له بأن يجد مخرجًا يستوعب به طاقته ويملأ به وقت فراغه.«أمين» الحاصل على الشهادة الثانوية الصناعية، قسم سيارات، أشار إلى أنه يعمل في مجال مستلزمات الحدادة منذ شبابة أثناء فترة دراسته الثانوية، ليكسب قوت يومه ويستطيع أن يدبر مصاريف دراسته.ولفت إلى إلى أن بعد أن أنهى دراسته سافر إلى عدد من الدول العربية منها ليبيا للعمل في شركات الخدمات البترولية، وبالعودة إلى مصر مرة أخرى عام 2015، بحث كثيرًا عن فرصة عمل عمل يلبي بيها متطلبات أسرته الصغيرة، لكن دون جدوى، حيث عمل بوظائف عديدة منها سائق في إحدى شركات التوصيل، وباحث اجتماعي في إحدى الجمعيات الخيرية ثم عاد لمهنته الأولى وهي بيع مستلزمات الحدادة بالجملة لتجار التجزئة، ولكن الأوضاع لم تكن كما يريد بسبب غلاء الأسعار، ليعود من جديد لنقطة البداية.محاولات عديدة توجها النجاح المؤقت ليهبط من جديد، هذا ما لفت إليه مصطفى أمين، مضيفًا: «مبعرفش استسلم، ولازم أفضل أحاول وأحاول».وبورقة بيضاء يرسم عليها فنان الخردة أشكال لسيارات وطائرات باختلاف موديلاتها ليحولها من الورق إلى مجسم حديدي أو خشبي من الخردة، وهو يحكي: «الضغط النفسي سبب في ظهور موهبتي».وأوضح أن أصعب المجسمات في صناعتها هي الطائرات والتي تستغرق وقتًا اطول يصل إلى 3 أيام، أما باقي المجسمات تستغرق من 5 إلى 6 ساعات، لافتًا إلىأنه يحلم بتنظيم معرض يستوعب موهبته في تحويل الخردة إلى قطع فنية يشاهدها الجميع.