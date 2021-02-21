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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الزراعة» تكشف 10 فوائد لزراعة التين الشوكى

الأحد 21/فبراير/2021 - 02:26 م
زراعة التين الشوكي
زراعة التين الشوكي
عبدالناصرمحمد
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كشف تقرير للإدارة المركزية للبساتين بوزارة الزراعة عن أهم فوائد ومميزات التين الشوكي، في المساحة المخصصة له المقدرة بـ4 الآف فدان، وتنافس مصر المغرب في المساحة.

وأهمية التوسع في زراعة التين الشوكي في المناطق الصحراوية من أراضي الاستصلاح الجديدة، تأتي لقلة استهلاكه للمياه باعتباره محصولا يحقق عائدا مناسبا خلال مراحل الاستصلاح الأولي.

- أهمية زراعته كأسوار حول المساحات المخصصة لاستصلاح الأراضي.

- ضرورة وضع منظومة متكاملة لتسويق المحصول بالأسواق المحلية، وتنفيذ حملات للإرشاد الزراعي بالممارسات الجيدة في الزراعة.

- زراعة التين الشوكى تعد من الزراعات ذات العائد الاقتصادى الكبير وتكلفة الإنتاج قليلة ويتحمل ظروف البيئة الجافة وشبه الجافة كما يمكنه النمو فى ظروف التربة الفقيرة بما لا يلائم غيره من أنواع الفاكهة الأخرى.

- تنجح زراعته فى الأراضى الرملية ذات الموارد المائية المحدودة.

- التين الشوكى من النباتات ذات الاحتياجات السمادية القليلة حيث لا يسمد فى أغلب مناطق زراعته فى مصر.

- ثمار التين الشوكي تستهلك طازجة أو مصنعه كعصير أو مربى ويتميز عصير التين الشوكي بأنه من المواد "الملينة" لأنه يساعد على الهضم ويحتوى على ألياف كثيرة.

- يساهم في ثبات سكر الدم وعلاج ارتفاع ضغط الدم، فضلا عن غناه بالكالسيوم والفوسفور.

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