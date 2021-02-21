ارتفاع إصابات «كورونا» في البرازيل لـ 10.14 مليون حالة

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 10.4 ملايين إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة «بلومبرج» للأنباء.وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بمرض كورونا الناجم عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 245 ألفًا و977 حالة.وتعافي من المرض 9.07 ملايين شخص من المصابين حتى صباح الأحد.وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد قبل حوالي 51 أسبوعًا.ويصل عدد سكان البرازيل إلى 210 ملايين، وهي أكبر دول أمريكا اللاتينية من حيث المساحة.وبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد في يناير الماضي.