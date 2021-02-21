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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات «كورونا» في البرازيل لـ 10.14 مليون حالة

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:59 م
اصابات كورونا في
اصابات كورونا في البرازيل
وكالات
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وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البرازيل إلى 10.4 ملايين إصابة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الأحد بتوقيت ساو باولو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة «بلومبرج» للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات في البرازيل جراء الإصابة بمرض كورونا الناجم عن الإصابة بالفيروس وصل إلى 245 ألفًا و977 حالة.

وتعافي من المرض 9.07 ملايين شخص من المصابين حتى صباح الأحد.

وأعلنت البرازيل تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد قبل حوالي 51 أسبوعًا.

ويصل عدد سكان البرازيل إلى 210 ملايين، وهي أكبر دول أمريكا اللاتينية من حيث المساحة.

وبدأ التطعيم ضد فيروس كورونا في البلاد في يناير الماضي.

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