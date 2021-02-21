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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صحة قنا تكشف حقيقة تداول فيديو سيدة مصابة بتجمعات دموية

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:59 م
تجمعات دموية
تجمعات دموية
قنا: إسلام البكري
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نفت مديرية الشؤون الصحية بقنا، ما تردد في أحد الفيديوهات لسيدة مسنة تعاني من تجمعات دموية في اليد أثناء وجودها في قنا العام وعدم وجود رعاية لها.

وأشارت المديرية، إلى أن البداية كانت مساء يوم الثلاثاء الموافق ١٦ فبراير الماضى وبتكليف مباشر من الدكتور راجي تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا لإدارة التفتيش الفنى، بالإشراف على دخول المريضة العمليات التي كانت تعاني من من تجمعات كبيرة من الجلطات الدموية باليد، وفى تمام الساعة 9 مساء وتم إدخال المريضة العمليات بعد عمل الأشعة المقطعية والتحاليل اللازمة وأشعة الإكو، وبحضور مدير المستشفى د. محمد الديب ود. محمد عبدالمعطى نائب المدير.

أوضحت المديرية: «تكون الفريق الطبى من استشاري التخدير د. عادل على أحمد واستشارى العظام د. أحمد عبدالرزاق واستشاري جراحة التجميل د. عماد الطيب ود. ياسر عبدالوهاب وتحت تخدير كلى تم عمل شق للجلد والأنسجة الفوق عضلية في اليد والساعد الأيمن، حيث وجد تجمعات كبيرة من الجلطات الدموية تحت الجلد وبين العضلات مما سبب حالة الاحتقان الموجودة، وتم عمل فك للنسيج المغلف للعضلات وتم تفريغ الجلطات الدموية ومن ثم عودة الدورة الدموية إلى معدلها الطبيعى مباشرة وتم الاطمئنان على ضخ الدم في الطرف بالكامل، ومازالت المريضة تحت العلاج والرعاية الصحية اللازمة وتمت التوصية بالغيار اليومى للمريضة تحت إشراف قسم الجراحة العامة».

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