السكة الحديد: قطار روسي من القاهرة للإسكندرية بـ 35 جنيها

أعلنت هيئة السكة الحديد عبر منشور لها داخل هيئة السكة الحديد، عن توفير خدمة جديدة بالقطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية بالوجه البحري.وأوضحت هيئة السكة الحديد من خلال المنشور الخاص بها، عن توفير قطار رقم ١١٢١ الساعة ٨:١٠ من القاهرة إلى الإسكندرية بتكلفة ٣٥ جنيها فقط، وقطار العودة برقم ١١٢٠ ويقوم من الإسكندرية إلى القاهرة في تمام الساعة ٤:٣٥ دقيقة.وبحسب منشور السكة الحديد، يقف القطارين فى عدد من المحافظات وهما، بنها، طنطا، دمنهور، وسيدى جابر.