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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

السكة الحديد: قطار روسي من القاهرة للإسكندرية بـ 35 جنيها

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:58 م
القطار الروسي
القطار الروسي
علا غزال
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أعلنت هيئة السكة الحديد عبر منشور لها داخل هيئة السكة الحديد، عن توفير خدمة جديدة بالقطارات الروسية ذات التهوية الديناميكية بالوجه البحري.

وأوضحت هيئة السكة الحديد من خلال المنشور الخاص بها، عن توفير قطار رقم ١١٢١ الساعة ٨:١٠ من القاهرة إلى الإسكندرية بتكلفة ٣٥ جنيها فقط، وقطار العودة برقم ١١٢٠ ويقوم من الإسكندرية إلى القاهرة في تمام الساعة ٤:٣٥ دقيقة.

وبحسب منشور السكة الحديد، يقف القطارين فى عدد من المحافظات وهما، بنها، طنطا، دمنهور، وسيدى جابر.

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