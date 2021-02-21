نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت
الأحد 21/فبراير/2021 - 02:20 م
وفاء عليطباعة
أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عن بعض النصائح المهمة للمواطنين الراغبين في التوجه إلى دولة الكويت، موضحة أن السلطات المختصة بالكويت.
وأصدرت الوزارة تعميمًا إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، الالتزام بالتالي:
- إلحاقًا بالتعميم رقم (202107) بتاريخ (20210204) وبناءًا على تعليمات السلطات المختصة بدولة الكويت، يرجى الالتزام بالتعليمات التالية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 20210221 في تمام الساعة 12بتوقيت دولة الكويت.
- عدم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى دولة الكويت، إلا من خلال التسجيل بتطبيق ( كويت مسافر ) من خلال الرابط التالي https:Kuwaitmosafer.gov.kw.
ثانيا: يتحمل جميع الركاب القادمين لدى دولة الكويت، كلفة إجراء عدد فحصين (PCR) على أن يتم تحصيل التكلفة من خلال منصة (كويت مسافر) أما عن طريق شركة الطيران أو مقدمي الخدمات الأرضية بمطار الكويت الدولي.
وأصدرت الوزارة تعميمًا إلى جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي، الالتزام بالتالي:
- إلحاقًا بالتعميم رقم (202107) بتاريخ (20210204) وبناءًا على تعليمات السلطات المختصة بدولة الكويت، يرجى الالتزام بالتعليمات التالية ابتداءً من يوم الأحد الموافق 20210221 في تمام الساعة 12بتوقيت دولة الكويت.
- عدم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى دولة الكويت، إلا من خلال التسجيل بتطبيق ( كويت مسافر ) من خلال الرابط التالي https:Kuwaitmosafer.gov.kw.
ثانيا: يتحمل جميع الركاب القادمين لدى دولة الكويت، كلفة إجراء عدد فحصين (PCR) على أن يتم تحصيل التكلفة من خلال منصة (كويت مسافر) أما عن طريق شركة الطيران أو مقدمي الخدمات الأرضية بمطار الكويت الدولي.