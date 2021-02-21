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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«قوى عاملة النواب» تطالب رجال الأعمال بتوجيه الاستثمارات نحو سيناء

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:55 م
النائب عادل عبد الفضيل
النائب عادل عبد الفضيل
عائشة حسن
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طالب النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رجال الأعمال والمستثمرين بتوجيه استثماراتهم نحو سيناء، والعمل على القيام بتنميتها والاستفادة من الأيدي العاملة بها، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما ما يوجه بالإسراع فى الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، وهو ما ظهر خلال لقاءاته واجتماعاته مع أعضاء الحكومة والمسؤوولين، ومتابعة عمليات التنفيذ لما له من مردود استراتيجي على جهود الدولة في التنمية الشاملة للمنطقة.

وأضاف عادل عياد، في بيان له، أن سيناء منطقة ذات طبيعة جغرافية خاصة، وهو ما سيساعد على استصلاح الأراضي وزراعتها من خلال المشروع القومي الذي يتم تنفيذه من نقل مياه الري من غرب قناة السويس إلى المناطق المستهدفة داخل سيناء، وإقامة كافة مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى على نحو يوفر جدارة الإنتاج الزراعي، وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب، مؤكدا أن ذلك سيسهم بشكل قوى فى توفير بيئة اجتماعية وحياة كريمة لأهالينا في سيناء.

وأشار رئيس لجنة القوى العاملة، إلى أن الرئيس السيسي يعطي أهمية وأولوية للمواطن المصرى فى كافة بقاع الجمهورية بشكل عام، وللمواطنين فى المناطق النائية والحدودية بشكل خاص، وذلك نظرا لبعد الخدمات والاحتياجات عنهم، فتوفير البيئة الزراعية والصناعية والإنتاجية لهم هو أحد أولويات حقوق الإنسان، مضيفا أن مصر حباه الله برئيس وطني مخلص يسعي لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.

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