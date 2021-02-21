بورصة عمان تغلق تداولاتها على 6 ملايين دينار

أغلقت بورصة عمان، اليوم الأحد، على تداول 3ر6 مليون سهم، موزعة على 3053 عقدا، بقيمة تداولات إجمالية، بلغت 6 ملايين دينار.وارتفع مؤشر البورصة إلى النقطة 1759 بنسبة 59ر0 بالمئة مقارنة مع إغلاق الجلسة السابقة.وارتفعت أسعار أسهم 39 شركة، بينما انخفضت أسعار أسهم 25 شركة، واستقرت أسعار أسهم 35 شركة أخرى.