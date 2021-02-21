البابا تواضروس يستقبل فريق خدمة «قم وامش»

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، الأنبا يوليوس، أسقف كنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات العامة والاجتماعية، وبرفقته القمص رافائيل ثروت، والدكتور هاني سمير، المدير التنفيذي لأسقفية الخدمات، وفريق خدام وخادمات برنامج "قم وامش" لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة.و قال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن البابا قدم التهنئة بافتتاح حجرة تنمية المهارات الحسية الجديدة وأثنى على خدمتهم المتميزة.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أنه ناقش معهم طموحاتهم المستقبلية لامتداد وتطوير هذه الخدمة التي تخدم كل أفراد المجتمع دون تمييز.