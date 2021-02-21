«السكة الحديد»: حملات تفتيش للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين

أكدت هيئة السكة الحديد، على وجود حملات تفتيش مكثفة داخل قطارات السكة الحديد للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين داخل القطارات خاصة مع تعديل القانون الخاص بهم والحبس سنة والغرامة المالية لمن يتجول داخل القطارات.وناشدت هيئة السكة الحديد، عبر صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عدم التعامل من جانب الركاب مع الباعة الجائلين وذلك لتقليل وجود تلك الظاهرة.