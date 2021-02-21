حي الزيتون يتابع أعمال مسار العائلة المقدسة ويشن حملات بيطرية

تفقد المهندس هشام السعدي، رئيس حى الزيتون، الأعمال الجارية بمحيط كنيسة السيدة العذراء مريم لرفع كفاءة شارع طومان باى من رصف وأرصفة وطلاء وجهات العقارات الطالة على الكنيسة ضمن أعمال محافشة القاهرة لإحياء مسار العائلة المقدسة.وشنت أجهزة حي الزيتون حملة طب بيطرى مفاجئة للتفتيش على ما يقدم للمواطنين من مأكولات وضبط الأسعار ومتابعة الأسواق ومحلات الأغذية، والڤاميلى والهايبر ماركت والجزارة بحضور أطباء منطقة الزيتون البيطري وأجهزة الحى التنفيذية، وتم الكشف على المأكولات من حيث تاريخ الصلاحية والتخزين والجودة وتم مصادرة بعض من اللحوم والدواجن غير مدون عليها تاريخ الصلاحية ( مجهولة المصدر ).واوقف حي الزيتون أعمال بدون تصريح بشارع سليم تقاطع شارع الكريم، وتم مصادرة المعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.كما استعدت اجهزة الحي للتقلبات المناخية وتم إنشاء بلاعات الأمطار بشارع طومان باى وتسليك وتطهير بلاعات الصرف الصحي بشارع محمد بخيت.