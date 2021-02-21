رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي الزيتون يتابع أعمال مسار العائلة المقدسة ويشن حملات بيطرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:50 م
المهندس هشام السعدي
المهندس هشام السعدي
مصطفى عبدالله
طباعة
تفقد المهندس هشام السعدي، رئيس حى الزيتون، الأعمال الجارية بمحيط كنيسة السيدة العذراء مريم لرفع كفاءة شارع طومان باى من رصف وأرصفة وطلاء وجهات العقارات الطالة على الكنيسة ضمن أعمال محافشة القاهرة لإحياء مسار العائلة المقدسة.

وشنت أجهزة حي الزيتون حملة طب بيطرى مفاجئة للتفتيش على ما يقدم للمواطنين من مأكولات وضبط الأسعار ومتابعة الأسواق ومحلات الأغذية، والڤاميلى والهايبر ماركت والجزارة بحضور أطباء منطقة الزيتون البيطري وأجهزة الحى التنفيذية، وتم الكشف على المأكولات من حيث تاريخ الصلاحية والتخزين والجودة وتم مصادرة بعض من اللحوم والدواجن غير مدون عليها تاريخ الصلاحية ( مجهولة المصدر ).

واوقف حي الزيتون أعمال بدون تصريح بشارع سليم تقاطع شارع الكريم، وتم مصادرة المعدات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كما استعدت اجهزة الحي للتقلبات المناخية وتم إنشاء بلاعات الأمطار بشارع طومان باى وتسليك وتطهير بلاعات الصرف الصحي بشارع محمد بخيت.

موضوعات متعلقة

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

خطوات الحصول على تعويضات عمال الحديد والصلب

الصور

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

image description

معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

«الصحة»: فتح التسجيل لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

علاقة الخبرات القتالية بزيادة محاولات الانتحار في الجيش الأمريكي

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

الإثنين.. فتح المدارس في ألمانيا بشكل جزئي

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل

«متجذر في الجسد» كتاب جديد يرصد المفردات المشتقة عن جسم الإنسان

عواض: قوافل لقصور الثقافة في قرى «حياة كريمة» بعد تطويرها