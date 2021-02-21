رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البناء والأخشاب» تحصل على حكم قضائي بإلزام مصنع أسمنت باتفاقية العمل الجماعية

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:49 م
عبد المنعم الجمل
عبد المنعم الجمل
دعاء جابر
طباعة
حصلت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، من خلال إدارة الشئون القانونية، على حكم بإلزام شركة "كليوباترا" لصناعة مواد البناء، بتنفيذ اتفاقية العمل الجماعية للعاملين بمصنع أسمنت المنيا التابع لشركة أسمنت حلوان والمحررة في أكتوبر 2018 والمنشورة في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 258 تابع في 15 نوفمبر 2018.

وأشار عبد المنعم الجمل، رئيس النقابة العامة، إلى أنه تم التقدم بكتاب إلى رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بوزارة القوى العاملة في 5 ديسمبر 2018، بسبب قيام أعضاء اللجنة الإدارية للعاملين بمصنع أسمنت المنيا بتقديم استقالات جماعية من التنظيم النقابي، اعتراضا على تصرفات إدارة شركة أسمنت حلوان والتابع لها مصنع المنيا، وعدم الالتزام بما سبق وتعهدت به في اتفاقيات عملي جماعية عند وبعد بيع الشركة.

وأكد الجمل، أن تصرفات الإدارة، أثارت حفيظة العاملين، لا سيما مع قرار الغلق، والمطالبة بالحفاظ على تعهداتها بشأن مكتسبات الأعضاء.

وأوضح رئيس النقابة العامة، أن تم الاتفاق على أن تكون هناك عدة بنود للتفاوض مع إدارة الشركة وتمثلت في أولا المعاش الرضائي وهو المطلب الأساسي لجميع العاملين في مواجهة الشركة لبيع المصنع، مشيرا إلى أن هذا الالتزام يكون من الشركة البائعة "السويس للأسمنت" وبدون طلب موافقة المدير المباشر.

وأشار الجمل، إلى أن بنود التفاوض تضمنت كذلك زيادة مرتبات العاملين بالمصنع حسب وعد إدارة الشركة مقارنة بأجور باقي شركات المجموعة، وكذلك دراسة فصل مصنع أسمنت المنيا عن مصنع حلوان وما يترتب على ذلك من آثار قانونية ومالية وخاصة الأرباح المرحلة ونصيب العاملين فيها.

ولفت رئيس النقابة العامة، إلى أنه تمت الموافقة أيضا من الإدارة على فتح العقود محددة المدة والنظر في إبرام عقود لعمال المقاول اليومية.

وأشار إلى أنه تم التوافق كذلك على النظر في صرف مكافأة مناسبة للعاملين عند تنفيذ البيع، مع الأخذ في الأعتبار أن يلتزم المشتري بالاستمرار في تطبيق جميع المميزات التي يتقاضاها العاملين طبقا للقانون واللوائح والاتفاقيات الجماعية المبرمة لدى شركة السويس للأسمنت مع النص على تلك المزايا في العقد الجديد مع المشتري.

موضوعات متعلقة

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 21-2-2021

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

مصرع طفلين وإصابة والدهما في حادث دراجة نارية بكفرشكر

الصور

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

image description

معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

«الصحة»: فتح التسجيل لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

علاقة الخبرات القتالية بزيادة محاولات الانتحار في الجيش الأمريكي

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

الإثنين.. فتح المدارس في ألمانيا بشكل جزئي

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل

«متجذر في الجسد» كتاب جديد يرصد المفردات المشتقة عن جسم الإنسان

عواض: قوافل لقصور الثقافة في قرى «حياة كريمة» بعد تطويرها