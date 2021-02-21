أول مشروع لتنقية المياه بتكنولوجيا الترشيح الطبيعي في أسيوط

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بـأسيوط والوادى الجديد، فريق المكتب الاستشارى "كيمونيكس مصر" من قبل مكتب المستوطنات البشرية UN-HABTTAT، في إطار التعاون المشترك بين الشركة القابضة للمياه ومكتب الأمم المتحدة بالقاهرة ضمن برنامج دعم الابتكار بقطاع المياه والصرف الصحي بمصر والممول من هيئة الأمم المتحدة؛ لتقييم مشروع الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار RBF بأسيوط، والذي متوقع دخوله الخدمة نهاية الشهر الجاري.وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس شركة مياه أسيوط، إنه تم إنشاء وتنفيذ 3 وحدات ترشيح طبيعي RBF بمحطة مياه أبوتيج النقالي بطاقة 7500 م3يوم بتكلفة اجمالية تصل إلى 2 مليون جنيهًا، والتي تعد أول تجربة عملية للترشيح الطبيعي على مستوى المحافظة.وأشار إلى أن تكنولوجيا الترشيح الطبيعي هي الأقل تكلفة من حيث التنفيذ مع جودة المياه المنتجة، إذ تعد أحد التكنولوجيات المستخدمة في دول العالم المتقدمة، وهي تكنولوجيا خضراء لا يتم استخدام أي كيماويات أثناء عملية التنقية.