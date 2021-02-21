فلسطين تشيد بجهود المنظمات الحقوقية في توثيق انتهاكات الاحتلال

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، عن تقديرها لجهود المنظمات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية في توثيق وفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.ودعت الخارجية في بيان صحفي، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، للعمل على ضمان وصول تقاريرها حول الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى كافة دول العالم، لتشاهد ما تقوم به إسرائيل ويرتكبه نظامها الاستعماري الاحتلالي العنصري في الأرض الفلسطينية.وأكدت الخارجية الفلسطينية أن كل خطوة تقوم بها إسرائيل هي مخالفة للقانون الدولي، ومن الصعب إيجاد خطوة واحدة فيها لصالح المواطنين تحت الاحتلال او لتحسين ظروفهم وحاجياتهم، وأشار إلى أن رفض الاحتلال إدخال لقاحات كورونا للضفة او نقلها لغزة، برهان آخر على سياساته العنصرية.وقالت الوزراة، إن دولة الاحتلال واهمة بأنها ومن خلال السماح بإدخال عينات قليلة من هذه الطعومات، يمكنها أن توهم العالم بأنها اوفت بالتزاماتها كقوة احتلال او توقفت الانتقادات الدولية لها.وأعربت عن أملها بأن يحظى هذا التقرير الاممي بما يستحقه من اهتمام ومتابعات وإجراءات دولية، لوقف ومنع استمرار هذه السياسات المخالفة للقانون الدولي، والتي ترتقي الى مستوى جرائم ضد الإنسانية.